October 23, 2026 - PBS News Hour full episode

Extra
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
Celebrate the legacy of Gene Wilder, the actor behind Willy Wonka and Young Frankenstein.
The chimpanzees in Fongoli have adapted humanlike behaviors to survive their environment.
Appraisal: 1914 Pastime Novelty Co. "Kaloma" Photo
Appraisal: 1934 U.S. All-Star Team Baseball Signatures, in Sensational Finds.
Appraisal: 1929 Radclyffe Hall “The Well of Loneliness” Victory Edition
Appraisal: Clara Bow anklet, Cartier watch and note from Sensational Finds!
Appraisal: Frederick William MacMonnies Bronze ca. 1896 in Sensational Finds.
Appraisal: "Mystery of the Maine" Posters & Banner, from Sensational Finds.
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