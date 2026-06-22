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Music industry titan and hitmaker Clive Davis dies at 94

Season 2026 Episode 128 | 3m 21s

The music industry lost a titan on Monday. Clive Davis, who nurtured artists across nearly every major genre for more than half a century, has died at the age of 94. Nick Schifrin reports.

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