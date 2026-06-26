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Why school districts are limiting screen time for students

Season 2026 Episode 132 | 6m 05s

The nation’s second-largest school district imposed strict new limits on screen time for its roughly 400,000 students. The Los Angeles Unified School District policy is the latest example of a growing backlash against technology in classrooms nationwide. William Brangham discussed the new rules and the rationale behind them with Nick Melvoin, a member of the Los Angeles School Board.

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