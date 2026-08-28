© 2026 New England Public Media

FCC public inspection files:
WGBYWFCRWNNZWNNUWNNZ-FMWNNI

For assistance accessing our public files, please contact hello@nepm.org or call 413-781-2801.
PBS, NPR and local perspective for western Mass.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Access to this video is a benefit to members
Sign In
Learn More
Amanpour and Company

August 31, 2026

Season 2026 Episode 8239 | 55m 18s

John Torpey & Lila Pieters Yahia describe the rush to get aid to Nepal where catastrophic flash floods swept along the Nepal-Tibet border. Photographer Mark Neville has been documenting how the war has changed the lives of ordinary Ukrainians. Mursal Rahim fled Taliban-ruled Afghanistan and now feels a moral responsibility to the Afghan women left behind.

Aired: 08/30/26
Extra
Watch 3:54
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 3:54
Watch 0:29
Nature
Preview of Sesame Street and the Great Elephant Adventure
Join Elmo and the Sesame Street gang on a once-in-a-lifetime African safari adventure.
Preview: S45 E1 | 0:29
Watch 2:10
American Masters
American Pachuco: The Legend of Luis Valdez
Discover filmmaker and playwright Luis Valdez, a founding figure of the Chicano Movement.
Preview: S40 E6 | 2:10
Watch 3:20
Antiques Roadshow
Appraisal: Colonial Revival Chair, ca. 1900
Appraisal: Colonial Revival Chair, ca. 1900
Clip: S30 E16 | 3:20
Watch 3:06
Antiques Roadshow
Appraisal: John "Kew" Dodd Bow, ca. 1830
Appraisal: John "Kew" Dodd Bow, ca. 1830
Clip: S30 E16 | 3:06
Watch 2:50
Antiques Roadshow
Appraisal: Glen Miller Memorabilia, ca. 1940
Appraisal: Glen Miller Memorabilia, ca. 1940
Clip: S30 E16 | 2:50
Watch 2:20
Antiques Roadshow
Appraisal: Herman J. van der Weele Painting, ca. 1880
Appraisal: Herman J. van der Weele Painting, ca. 1880
Clip: S30 E16 | 2:20
Watch 2:21
Antiques Roadshow
Appraisal: 1844 Johan Barthold Jongkind Watercolor
Appraisal: 1844 Johan Barthold Jongkind Watercolor
Clip: S30 E16 | 2:21
Watch 2:55
Antiques Roadshow
Appraisal: 1895 UNC Football
Appraisal: 1895 UNC Football
Clip: S30 E16 | 2:55
Watch 1:10
Antiques Roadshow
Appraisal: 1936 Arcade Parmelee Yellow Cab Toy
Appraisal: 1936 Arcade Parmelee Yellow Cab Toy
Clip: S30 E16 | 1:10
Latest Episodes
All
  • All
  • Amanpour and Company Season 2026
  • Amanpour and Company Season 2025
  • Amanpour and Company Season 2024
  • Amanpour and Company Season 2023
  • Amanpour and Company Season 2022
  • Amanpour and Company Season 2021
  • Amanpour and Company Season 2020
  • Amanpour and Company Season 2019
  • Amanpour and Company Season 2018
Watch 55:25
Amanpour and Company
August 28, 2026
Colette Avital; Bill Weir; Rebecca Solnit; Rep. Anna Paulina Luna; Rep. Teresa Leger Fernández
Episode: S2026 E8238 | 55:25
Watch 55:49
Amanpour and Company
August 27, 2026
Lonnie G. Bunch III; Dave Eggers; Jon Meacham
Episode: S2026 E8237 | 55:49
Watch 55:30
Amanpour and Company
August 26, 2026
Maggie Haberman; Jonathan Swan; Rina Amiri; Anne Neuberger
Episode: S2026 E8236 | 55:30
Watch 55:55
Amanpour and Company
August 25, 2026
Bojan Pancevski; Wafa Mustafa; Waad Al-Kateab; Cal Newport
Episode: S2026 E8235 | 55:55
Watch 55:28
Amanpour and Company
August 24, 2026
Gen. Stanley McChrystal; Aziz Abu Sarah; Maoz Inon; Michael Pollan
Episode: S2026 E8234 | 55:28
Watch 55:38
Amanpour and Company
August 21, 2026
Annalena Baerbock; Sepideh Moafi; Sherine Ibrahim; Susan Saulny
Episode: S2026 E8233 | 55:38
Watch 55:44
Amanpour and Company
August 20, 2026
James Verini; Mark Strong; Lesley Manville; Rebecca Winthrop
Episode: S2026 E8232 | 55:44
Watch 55:36
Amanpour and Company
August 19, 2026
Kimberlé Crenshaw; Sally Hayden; Jeffrey Winters
Episode: S2026 E8231 | 55:36
Watch 55:55
Amanpour and Company
August 18, 2026
Peter Goodman; Kelli María Korduck
Episode: S2026 E8230 | 55:55
Watch 55:29
Amanpour and Company
August 17, 2026
Gen. Russel L. Honoré; Eugene Korolev; Polina Sychova; Ken Burns
Episode: S2026 E8229 | 55:29