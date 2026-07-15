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PBS News Hour

Why fewer Americans are reading for pleasure

Season 2026 Episode 145 | 7m 47s

In recent years, there has been attention and worries about how reading has changed among kids. Those concerns include the nature of what kids are reading and how many fewer books are part of their education diet. A new cover story in The Atlantic is casting a broader spotlight, raising similar questions for the overall population. Jeffrey Brown discussed more with The Atlantic's Rose Horowitch.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
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Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
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POV
Trailer | How to Build a Library
Trailer for How to Build a Library by directors Maia Lekow and Christopher King.
Preview: S39 E4 | 2:57
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POV
Trailer | The Gas Station Attendant
Trailer for The Gas Station Attendant by director Karla Murthy.
Preview: S39 E3 | 1:59
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Trailer | For Venida, For Kalief
Trailer of For Venida, For Kalief by director Sisa Bueno.
Preview: S39 E2 | 4:20
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Independent Lens
Spice Road | Which Butter Chicken Wins? | S2 E5
Which store-bought butter chicken is actually the best?
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