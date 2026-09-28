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PBS News Hour

September 28, 2026 - PBS News Hour full episode

Season 2026 Episode 198 | 57m 46s

September 28, 2026 - PBS News Hour full episode

Aired: 09/27/26 | Expires: 10/28/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extra
Watch 0:59
All Creatures Great and Small
Season 7 Preview
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
Preview: 0:59
Watch 1:58
All Creatures Great and Small
What's in the Vet Bag?
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Clip: 1:58
Watch 2:10
American Masters
Wilder
Celebrate the legacy of Gene Wilder, the actor behind Willy Wonka and Young Frankenstein.
Preview: S40 E8 | 2:10
Watch 0:30
Independent Lens
Seeds | Trailer
Seeds is a visual exploration of Black farmers and the power of owning land across generations.
Preview: S28 E3 | 0:30
Watch 3:09
Great Performances
The War & Treaty Perform "Golden Ring"
The War & Treaty perform "Golden Ring" by Tammy Wynette and George Jones.
Clip: S54 E3 | 3:09
Watch 3:00
Great Performances
Debby Boone performs "'Til I Can Make It on My Own"
Debby Boone performs "'Til I Can Make It on My Own" by Tammy Wynette.
Clip: S54 E3 | 3:00
Watch 0:30
Nature
Preview of Tiger Island: Part One
In Nepal, a team of wildlife experts begin an expedition following two tiger families.
Preview: S45 E2 | 0:30
Watch 2:04
Antiques Roadshow
Appraisal: 1927 Bartow Matteson Illustration
Appraisal: 1927 Bartow Matteson Illustration
Clip: S30 E19 | 2:04
Watch 3:54
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 3:54
Watch 0:29
Nature
Preview of Sesame Street and the Great Elephant Adventure
Join Elmo and the Sesame Street gang on a once-in-a-lifetime African safari adventure.
Preview: S45 E1 | 0:29
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