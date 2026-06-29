Dave Portnoy joins Amna Nawaz on 'Settle In'

Dave Portnoy, the outspoken, unapologetic, polarizing founder of Barstool Sports, has written a memoir called "Cancel Me If You Can." It tells the story of how he grew Barstool from a free gambling newsletter to a multimedia goliath today. Amna Nawaz spoke with Portnoy for the latest episode of our podcast, “Settle In.” They discussed politics, culture and the controversies he has faced.