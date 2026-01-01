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PBS News Hour

News Wrap: Attempt to collect election worker info rejected

Season 2026 Episode 139 | 6m 15s

In our news wrap Tuesday, a federal judge rejected the Trump administration's attempt to collect the names and contact information of Fulton County, Georgia, election workers, New York City officials warned a high-rise is at risk of collapsing and Reform UK party leader and Trump ally Nigel Farage says he's resigning from Parliament over questionable donations.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extra
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 2:37
American Masters
Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World
Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Preview: S40 E5 | 2:37
Watch 4:19
Independent Lens
Spice Road | Which Butter Chicken Wins? | S2 E5
Which store-bought butter chicken is actually the best?
Special: 4:19
Watch 6:25
Independent Lens
Spice Road | What happens when Indian spices meet Mexican classics?| S2 E4
Try scrumptious Indian-Mexican dishes as South Asian flavors become more popular in America.
Special: 6:25
Watch 1:14
Great Performances
Lisette Oropesa performs “Qui la voce sua soave” in "I Puritani"
Elvira (Lisette Oropesa) performs “Qui la voce sua soave” in "I Puritani."
Clip: S53 E23 | 1:14
Watch 0:30
Great Performances
"Great Performances at the Met: I Puritani" Preview
Soprano Lisette Oropesa and tenor Lawrence Brownlee star as Elvira and Arturo.
Preview: S53 E23 | 0:30
Watch 55:29
Amanpour and Company
July 9, 2026
Colette Avital; Bill Weir; Rebecca Solnit; Anna Paulina Luna; Rep. Teresa Leger Fernández
Episode: S2026 E8202 | 55:29
Watch 27:28
Nature
The Toughest Moms of the Florida Everglades | Wild Critters USA
Discover the amazing American alligator and the wetlands of the Florida Everglades.
Special: 27:28
Watch 15:12
Independent Lens
Spice Road | This Bangladeshi Pizza Joint was Ranked One of the Best in America| S2 E3
One of the best pizzas in America, according to The New York Times.
Special: 15:12
Watch 6:24
PBS News Hour
New student loan rules reshape funding for graduate programs
New student loan rules could limit funding for some graduate programs
Clip: S2026 E139 | 6:24
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