April 24, 2026 - PBS News Hour full episode

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Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Preview: 250 Years of Americana
Filmmaker Tadashi Nakamura honors his father, Robert A. Nakamura, and their shared legacy.
Explore the life and legacy of notable Black scholar and civil rights pioneer W.E.B. Du Bois.
Du Bois’ death at the 1963 March on Washington marked a passing of the torch in civil rights.
At the 1900 Paris Expo, Du Bois used data to present a visually captivating case against racism.
Reconstruction saw Black progress, then backlash erased gains after brief equality.
How Du Bois used "The Crisis" and NAACP efforts to expose racism and celebrate Black achievement.
Born in 1868, W.E.B. Du Bois rose from hardship to academic excellence.
A filmmaker traces the history of her Chinese family’s trauma and questions if healing is possible.
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