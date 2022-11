Cuando todo lo olvidas, hasta olvidarte de ti mismo

El mundo se cae para la puertorriqueña Grisel Monserrate, cuando su madre es diagnosticada con Alzheimer. De la noche a la mañana, deja su trabajo, su país, y su familia para transformarse en cuidadora a tiempo completo de su madre. También, el hijo del escritor Gabriel García Marquez, Rodrigo García, cuenta lo que fue para su padre lidiar con el olvido de su identidad. Neurólogos e investigadores explican cuáles son las señales de alerta de la enfermedad de Alzheimer, qué se puede hacer para prevenir y retrasar su desarrollo, y en qué tratamientos se están trabajando actualmente. También ofrecen consejos para otros cuidadores.

En este episodio:

Dr. Kirk Daffner, profesor de neurología en Harvard Medical School y jefe de la división de neurología cognitiva y del comportamiento en el Brigham and Women's Hospital de Boston

Dr. Yakeel Quiroz, profesora asociada de psiquiatría y neurología en el Massachusetts General Hospital (MGH) y Harvard Medical School, directora del Laboratorio de Neuroimagen de Demencia Familiar del MGH y del Programa Multicultural de Prevención del Alzheimer

Grisel Monserrate, inmigrante puertorriqueña, cuidadora a tiempo completo de su madre, quien sufre de la enfermedad de Alzheimer

Rodrigo García, escritor y periodista e hijo del novelista colombiano Gabriel García Marquez, premio Nobel de literatura, quien padeció de demencia

What happens when you forget everything?

The world falls apart for a Puerto Rican immigrant as she faces the harsh reality of caring for her mother with Alzheimer's. Neurologists and researchers explain the warning signs of one of the most devastating diseases for older adults, and what we can expect from treatment and prevention.

In this episode:

Kirk Daffner, MD, professor of neurology at Harvard Medical School and chief of the Division of Cognitive and Behavioral Neurology at Brigham and Women's Hospital

Yakeel Quiroz PhD, associate professor in the departments of psychiatry and neurology at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School in Boston, director of the MGH Familial Dementia Neuroimaging Laboratory and the Multicultural Alzheimer's Prevention Program (MAPP)

Grisel Monserrate, Puerto Rican who cares for her mother who suffers from Alzheimer's

Rodrigo García, son of Gabriel García Marquez, who suffered from dementia