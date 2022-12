Accidentes y enfermedades en el trabajo

En Estados Unidos mueren miles de personas cada año por accidentes y enfermedades que ocurrieron o se desarrollaron en sus lugares de trabajo. Los latinos son el grupo con mayor riesgo de perder la vida porque son los que desempeñan los trabajos más riesgosos, como por ejemplo en el sector de la construcción, agricultura, o servicios. En este episodio conocemos la historia de un inmigrante que sufrió un accidente en su mano, que lo dejó inhabilitado. Abogados y activistas laborales hablan sobre los derechos de los trabajadores en su lugar de empleo, y expertos en rehabilitación física dan recomendaciones para prevenir accidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales.

En este episodio:

Beth Rogers, supervisora del programa de estadísticas de salud y seguridad ocupacional de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU (OSHA)

Robert Noa, abogado especialista en derecho y compensación laboral en Massachusetts

Jorge Barrios, especialista clínico en rehabilitación física en Spaulding Rehabilitation Center en Quincy

Cintia Barbosa, enfermera administradora de casos en Spaulding Rehabilitation Hospital

Occupational health and safety

Thousands of people die every year in the United States from accidents and illnesses that occurred and developed in their workplaces. Latinos have the highest mortality risk at work, because they tend to perform risky jobs, in industries like construction, agriculture, or service. In this episode, we learn about a Colombian immigrant who suffered an accident at work and injured his hand, which left him disabled. Lawyers and labor activists speak about the rights of workers in the workplace, and experts on injury recovery and physical therapy offer recommendations on occupational health and safety.

In this episode:

Beth Rogers, supervisory economist at the U.S. Bureau of Labor Statistics

Robert Noa, attorney specialized on workers compensation, construction accidents, social security and motor vehicle accidents

Jorge Barrios, clinical specialist at the Spaulding Rehabilitation Center

Rogelio Sáenz, sociologist and demographer at the University of Texas at San Antonio

Cintia Barbosa, case manager at Spaulding Rehabilitation Hospital