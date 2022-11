Salud mental de niños y adolescentes: todo empieza en la casa

Los niños y adolescentes migrantes son particularmente vulnerables a los problemas de salud mental, al estar expuestos a situaciones de abandono, pobreza, o retos de integración en un nuevo país. Expertos explican cómo aprender a identificar problemas de salud mental en casa, y cómo proteger a los niños y adolescentes de la adversidad, promover en ellos el aprendizaje socioemocional y el bienestar psicológico.

En este episodio:

Abel Saraiba, psicólogo y psicoanalista, coordinador del Programa Creciendo Sin Violencia de Cecodap, en Caracas, Venezuela

Dr. Rachel Conrad, directora del programa de salud mental para jóvenes en el departamento de psiquiatría del Brigham and Women's Hospital en Boston

Dra. Maria Ferreras-Mendez es una consejera de salud mental con un posgrado en trauma de la Universidad de Harvard

Eli Bravo. M.S en psicología (MFT) maestro certificado de mindfulness (CMT-P-IMTA)

Mental health of children and adolescents: it all starts at home

Migrant children and teens are particularly vulnerable to mental health problems, as they are exposed to situations of abandonment, poverty, or face integration challenges in a new country. Experts explain how to learn to identify mental health problems at home, and how to protect children and adolescents from adversity, promote socio-emotional learning and psychological well-being.

In this episode:

Abel Saraiba, psychologist and psychoanalyst, coordinator of the Growing Without Violence Program of Cecodap, in Caracas, Venezuela

Dr Rachel Conrad, director of the youth mental health program in the department of psychiatry at Brigham and Women's Hospital in Boston

Dr. Maria Ferreras-Mendez, mental health counselor with a postgraduate degree in trauma from Harvard University

Eli Bravo, M.S in psychology (MFT), Certified Mindfulness Teacher (CMT-P-IMTA)