El problema de los latinos con la diabetes

La vida de una inmigrante salvadoreña dio un vuelco inesperado cuando se enteró que sufría de diabetes tipo 2. Los cambios en su estilo de vida le afectaron notablemente, pero la solución la encontró donde menos esperaba. Endocrinólogos e investigadores ofrecen detalles sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la Diabetes Tipo 2, una enfermedad que afecta a los latinos más que a cualquier otro grupo étnico y racial en Estados Unidos.

En este episodio:

Dr. Enrique Caballero, endocrinólogo, investigador clínico y educador. Director del departamento de Educación en Diabetes de la Harvard Medical School.

Josiemer Mattei, PhD, profesora asociada de nutrición en Harvard Medical School.

Dr. David S. Ludwig, endocrinólogo, investigador y profesor de Harvard Medical School y Harvard School of Public Health. Co-director del Centro para la Prevención de la Obesidad en el Boston Children's Hospital.

Juan Sánchez, salvadoreña, que padece de diabetes tipo 2 y cambió radicalmente su alimentación para sobrellevar esta condición.

The problem of Latinos with diabetes

The life of a Salvadoran immigrant took an unexpected turn when she found out that she suffered from type 2 diabetes. The changes in her lifestyle affected her remarkably, but she found her solution where she least expected it. Endocrinologists and researchers offer details on prevention, diagnosis and treatment of Type 2 Diabetes, a disease that affects Latinos more than any other ethnic and racial group in the United States.

In this episode:

Dr. Enrique Caballero, endocrinologist, clinical researcher, and educator. Director of the Diabetes Education Department at Harvard Medical School.

Josiemer Mattei, PhD, associate professor of nutrition at Harvard Medical School.

Dr. David S. Ludwig, endocrinologist, researcher, and professor at Harvard Medical School and Harvard School of Public Health. Co-director of the Center for the Prevention of Obesity at Boston Children's Hospital.

Juan Sanchez, Salvadoran, who suffers from type 2 diabetes and radically changed his diet to cope with this condition.