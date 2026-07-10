Farmers along Colorado River face more water shortages

Extra
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Which store-bought butter chicken is actually the best?
Try scrumptious Indian-Mexican dishes as South Asian flavors become more popular in America.
Sophie Shrand and crew pack the car, charge the batteries, focus the cameras, and hit the road.
Elvira (Lisette Oropesa) performs “Qui la voce sua soave” in "I Puritani."
Soprano Lisette Oropesa and tenor Lawrence Brownlee star as Elvira and Arturo.
A 2004 examination of India’s AIDS crisis through the eyes of girls and women sold into sex work.
July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Trump fires election commission members in latest attempt to control voting process
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